Projeto 'Saúde no seu bairro' é sucesso em Magé - Rômulo Barbosa/Divulgação

Projeto 'Saúde no seu bairro' é sucesso em MagéRômulo Barbosa/Divulgação

Publicado 27/01/2023 18:41

Magé - A edição do projeto “Saúde no seu Bairro” foi recebida com bons olhos pelos moradores do bairro Bongaba, no sexto distrito de Magé. A ação ocorreu na manhã desta quinta-feira (26) e contou com a realização de consultas com clínico geral, pediatra, aferição de pressão arterial e glicose, vacinação, avaliação nutricional, testagem rápida de HIV, sífilis e hepatites virais, avaliação de anemia falciforme, agendamento e encaminhamento para fisioterapia, além de diversas outras especialidades.

Projeto 'Saúde no seu bairro' é sucesso em Magé Rômulo Barbosa/Divulgação



Uma das atendidas pelo projeto foi a moradora Nauane Silva, de 29 anos, que informou que as pessoas da localidade precisam do atendimento básico, apesar do PSF Santana já dar o amparo necessário. Uma das atendidas pelo projeto foi a moradora Nauane Silva, de 29 anos, que informou que as pessoas da localidade precisam do atendimento básico, apesar do PSF Santana já dar o amparo necessário.

“A maioria das pessoas têm dificuldade de locomoção para ir pro centro de Piabetá e aí, quando tem no bairro, ajuda muito a população", disse.

Projeto 'Saúde no seu bairro' é sucesso em Magé Rômulo Barbosa/Divulgação



A secretária de Saúde, Larissa Storte, participou realizando atendimentos clínicos e informou que o projeto não vai parar. A secretária de Saúde, Larissa Storte, participou realizando atendimentos clínicos e informou que o projeto não vai parar.

“Nós faremos esses programas itinerantes e eu vou estar em todos eles. Aqui a gente faz saúde com amor”, frisou a secretária.

Projeto 'Saúde no seu bairro' é sucesso em Magé RÎmulo Barbosa/Divulgação



Aqueles que precisaram de exames e consultas de maior complexidade, receberam os devidos encaminhamentos para que seus procedimentos sejam realizados o mais rápido possível. Aqueles que precisaram de exames e consultas de maior complexidade, receberam os devidos encaminhamentos para que seus procedimentos sejam realizados o mais rápido possível.