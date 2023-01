Polícia Civil prende responsáveis por "clínica dos horrores" em Magé - Divulgação

Publicado 27/01/2023 18:52

Magé - Policiais civis da 65ª DP (Magé) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (26/01), dois homens que mantinham cerca de 10 pessoas em condição análoga a escravidão. Entre as vítimas, estavam idosos, portadores de HIV e dependentes químicos.

O local funcionava como uma clínica, mas não possuía condições mínimas de higiene em suas acomodações. As investigações apontaram que os internos eram obrigados a trabalhar, e ainda pagavam para permanecer no abrigo. Eles também eram impedidos de se ausentar e de fazer contato com os familiares. Caso desobedecessem às ordens dos administradores, os pacientes perdiam o direito de se alimentar e ficavam trancados em um quarto em condições sub-humanas.

Durante perícia de local, os agentes constataram um furto de energia, que será notificado à concessionária de energia. Os internos foram encaminhados a uma unidade de saúde para a realização de exames e depois serão direcionados a um abrigo da Prefeitura. A ação contou com o apoio da Vigilância Sanitária de Magé, na Baixada Fluminense.