Magé amplia atendimento especializado em saúde cardiovascularLucas Santos/Divulgação

Publicado 27/01/2023 18:51

Magé - As especialidades focadas na prevenção de diabetes e hipertensão estão disponíveis nas USFs Andorinhas e Britador. Agora os polos têm cardiologista, clínico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta e professor de educação física. Os pacientes agora contam com o apoio do Ministério da Saúde para teleconsultas (on-line) com cardiologista, endocrinologista, nefrologista e nutricionista. O programa tem o objetivo de fortalecer as redes de atenção primária e o acompanhamento de pacientes com doenças crônicas, reduzindo possíveis agravos de saúde da população e internações futuras.

“Com a Estratégia de Saúde Cardiovascular, a gente consegue aumentar a qualidade de vida do paciente, prevenir futuros agravos e internações. Hoje temos uma equipe altamente qualificada. Para participar e só vir na USF Andorinhas, passar pela consulta com um enfermeiro ou médico e, a partir disso, passar pela avaliação para ser classificado dentro do programa e encaminhado à um especialista. Este é um projeto piloto que pretendemos expandir para outros polos”, explica a coordenadora do programa, Fernanda Felcman.

Outra novidade são as aulas de hidroginástica no Guarany Futebol Clube, também em Santo Aleixo. A parceria permite que os pacientes das USFs tenham aulas gratuitas na piscina do clube.

“Eu tenho síndrome de Legg-Calvé-Perthes, que me dá muita dor no quadril e dificuldade para andar. Me trato no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), coloquei uma prótese e todo ortopedista me encaminhava para hidro, mas eu não tinha condições de pagar. Com o passar do tempo, tive uns sintomas diferentes: perdi a fala, pressão subiu e entrei em depressão. A hidro me ajudou a controlar a ansiedade, estou mais atenta às coisas. Eu estou amando!”, disse a aluna de 57 anos, Maria Georgina Pereira.