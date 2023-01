Obras no posto de saúde de Fragoso, em Magé - Gilson Costa Jr./Divulgação

Publicado 31/01/2023 17:22

Magé - A Prefeitura está dedicada na meta de ampliar e otimizar a Rede Municipal de Urgência e Emergência de Magé. Com obras em andamento no Hospital Municipal de Magé, no Hospital Geral Nossa Senhora da Piedade e na Unidade Mista 24h de Mauá, chegou também a vez da Unidade 24h de Fragoso que está em reforma, para ampliação e modernização das instalações.

A unidade, que conta com atendimentos de emergência para adultos e ortopedia 24h, terá 15 leitos de observação e mais quatro leitos de sala vermelha após a reforma. Um Centro de Ortopedia está sendo construído para oferecer serviços ambulatoriais com fisioterapia, piscina aquecida e equipamentos de última geração para reabilitação dos pacientes. O projeto prevê ainda um segundo pavimento, com novo raio-x digital e tomografia computadorizada.



"A Saúde é prioridade na nossa gestão e temos trabalhado muito para levar uma saúde digna para toda população mageense. Vamos ter equipamentos de última geração para a reabilitação de pacientes da ortopedia, além de um novo aparelho de raio-x e tomografia para os casos de emergência", disse o prefeito Renato Cozzolino.

Durante as obras, os atendimentos de emergência e as consultas ambulatoriais estão sendo prestados na UPA Municipalizada de Piabetá, no Parque Santana. O atendimento de clínica médica continua sendo prestado normalmente em no 24h de Fragoso.