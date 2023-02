A análise final curricular será feito pelo empreendimento, mediante processo interno e de acordo com as diretrizes da empresa - Reprodução/Internet

A análise final curricular será feito pelo empreendimento, mediante processo interno e de acordo com as diretrizes da empresaReprodução/Internet

Publicado 31/01/2023 18:30

Magé - A Prefeitura de Magé divulgou o sistema para o atendimento da perícia médica do Processo Seletivo Simplificado, que foi realizado pela Secretaria de Educação do município. Todas as pessoas que obtiveram média igual ou superior a 7.0, na etapa I deverão se apresentar para realizar o processo.

Serão três datas diferentes, com os candidatos sendo atendidos por ordem das iniciais de cada nome. Na segunda-feira, dia 30, os atendimentos serão exclusivos para pessoas com inicias de nome de A à F. Na terça-feira, dia 31, é a vez das pessoas com inicias dos nomes de G à M. Na quarta-feira, dia 01º, chega a hora de completar os atendimentos com as pessoas com nome iniciados com as letras N à Z.

Os candidatos devem estar presentes, de acordo com a ordem das iniciais dos nomes conforme mencionado, das 8h às 17h, na Escola Municipal Maria Clara Machado, que fica na Rua Coronel Macieira, 141, no Centro de Magé, mesmo local da inscrição do processo. Nessa fase os candidatos aprovados farão o preenchimento do Questionário de Avaliação Médica.

No segundo momento o candidato aprovado é encaminhado para o local da perícia, que será realizada na Secretaria de Saúde, na Rua Pio XII, Nº 35, no Centro de Magé. O prédio fica ao lado do Hospital de Magé. Neste momento serão entregues os exames e será feita a avaliação médica.