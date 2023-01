Prefeitura de Magé entrega quadra poliesportiva - Divulgação

Prefeitura de Magé entrega quadra poliesportivaDivulgação

Publicado 31/01/2023 17:49

Magé - O prefeito Renato Cozzolino inaugurou a nova quadra Gilberlan Vitorino Soares, que fica na Rua Lídia Vidal, em frente a Praça do Brown, em Fragoso. O equipamento público foi totalmente reformulado, com grama sintética, arquibancada, vestiário, nova iluminação e gradil. O espaço também receberá aulas de futebol para crianças a partir dos seis anos e ginastica para pessoas da melhor idade.



“Estamos entregando mais um equipamento esportivo para a população. Destaco ainda que estamos reformando várias quadras, criando um complexo esportivo no Grêmio Raiz da Serra, que será a nossa Vila Olímpica com pista de atletismo, campo de futebol, piscina olímpica. Esporte não é apenas um adereço no meu governo, é um projeto de inclusão social, que resgata vidas. Além disso, hoje estamos prestando essa homenagem mais do que merecida ao menino Gilberlan, que se criou dentro dessa quadra. Estou muito emocionado e feliz de poder estar aqui e devolver a autoestima ao povo mageense”, afirmou o prefeito.



O secretário de Esporte, Lazer e Terceira Idade, Geilton Câmara, destacou que a quadra receberá aulas e será um espaço de inclusão para os moradores da região.

“Quando começamos a reformulação completa desse espaço, a ideia não era só reformar, era fazer o melhor, como tudo é feito nessa gestão. Teremos aqui aulas de futebol para as crianças e ginastica para a turma da terceira idade. Espero que a população possa aproveitar muito essa quadra, feita com carinho e amor”, atesta.



Gilmara Vitorino Soares, mãe do menino homenageado Gilberlan, lembrou que o prefeito Renato Cozzolino atendeu ao seu pedido e estava emocionada com a reforma da quadra.



“Toda vez que encontrava com o Renato, eu pedia para que a quadra fosse reformada e ele me dizia que quando fosse prefeito de Magé, isso ia acontecer. Hoje, estou aqui muito emocionada, pois o prefeito Renato Cozzzolino cumpriu e transformou o lugar onde meu filho cresceu em um lugar maravilhoso, que vai ser usado por centenas de crianças que vão jogar bola como o meu filho fazia todos os dias. Muito obrigado prefeito pelo seu carinho e amor com a população”, destacou.



Durante o evento também foram feitas apresentações de grupos de balé, capoeira, zumba, dança de salão, que fazem parte das atividades e ações que o governo municipal patrocina, por intermédio da Secretaria de Esporte, Lazer e Terceira Idade.



Prestigiaram o evento a primeira-dama Lara Torres, o secretário de Infraestrutura, Marcos Pereira, o secretário de Cultura, Turismo e Eventos, Bruno Lourenço, a secretária de Comunicação, Marcela Maciel e o secretário de Transportes, Junimar Borges.



Um pouco da história de Gilberlan



Desde muito pequeno Gilberlan sempre teve a quadra perto da sua casa como parte da sua vida. Sua paixão por futebol, fez com que aos 13 anos, debaixo de uma tempestade, ficasse ao lado dos amigos jogando bola até debaixo d’água. Aos 17 anos, criou no espaço uma escolinha de futebol, os “Amigos do Gilbala”. Infelizmente, em 2009, aos 20 anos, muito novo ainda, Gilberlan faleceu. Mas seu legado está perpetuado em cada canto da quadra que foi inaugurada e seu nome ficará eternizado no espaço que ele mais amava.