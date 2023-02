Acusado de abuso sexual contra enteada de 13 anos é preso - Divulgação

Acusado de abuso sexual contra enteada de 13 anos é presoDivulgação

Publicado 31/01/2023 18:33

Magé - Agentes da 66ª DP (Piabetá) prenderam um homem acusado de abuso sexual contra a enteada, de 13 anos. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável.

A mãe da vítima procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Duque de Caxias para relatar um possível abuso sexual cometido pelo padrasto da adolescente. Segundo as declarações, a mulher percebeu o comportamento apático, introspectivo e melancólico da vítima que, durante uma conversa, contou que o padrasto deitava em sua cama e a molestava durante à noite. Ela também disse que os abusos iniciaram quando ela tinha 10 anos.

De acordo com as investigações, o autor era companheiro da mãe da vítima há cerca de 9 anos, sendo pai do filho mais novo do casal.