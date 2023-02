Obra de concretagem no bairro da Piedade em Magé - Phelipe Santos/Divulgação

Obra de concretagem no bairro da Piedade em MagéPhelipe Santos/Divulgação

Publicado 01/02/2023 19:38

Magé - Mais uma obra promovida pela Secretaria de Infraestrutura promete resolver o problema de centenas de moradores do Beco do Beira Rio, no bairro Piedade. A prefeitura está concretando os 500 metros da via e acabando com o sofrimento das pessoas de ter que conviver com lama e poeira, de acordo com o tempo. O concreto utilizado tem cinco centímetros de espessura. Além desse processo, estão sendo feitas obras de drenagem para evitar que a água da chuva entre nas casas.

“Solicitei que a Secretaria de Infraestrutura esteja presente em todos os distritos com as obras. Temos vias que precisam dessa atenção, como no Beco do Beira Rio. Estamos reestruturando a cidade de Magé, para que os moradores se sintam cada vez mais satisfeitos. Essa é a nossa missão como gestor público”, explica o prefeito Renato Cozzolino.

Estão sendo utilizados mais de 15 caminhões de concreto para pavimentar essa via. O trabalho é realizado pelos profissionais lotados na Secretaria de Infraestrutura, que fazem todo processo de alinhamento do material ao longo de toda rua.

“Entrou prefeito e saiu prefeito e nós nunca fomos atendidos no nosso pedido por melhoria na rua. Hoje, eu só tenho que agradecer ao prefeito Renato Cozzolino por lembrar da gente. Eu moro aqui mais de 40 anos e depois de tanta luta, estamos recebendo essa obra, que vai melhorar muito a nossa vida aqui. Não teremos mais que conviver com poeira e lama, sujando nossa casa”, disse o morador Milton Mascarenhas Filho.