Águas do Rio em Magé - Divulgação

Publicado 01/02/2023 19:54

Magé - Uilliam Ramos mora em Suruí e estava sem receber água encanada nas torneiras de casa. Ele, assim como outros moradores do 4º Distrito de Magé, passava pela realidade de utilizar poços artesianos ou improvisar uma caixa d’água no quintal para armazenar água da chuva. Esse cenário só começou a mudar após a Águas do Rio realizar melhorias operacionais, beneficiando imediatamente mais de 2 mil moradores.



“No passado, nós não tínhamos água. Chegamos a ficar anos sem receber água frequentemente aqui em Suruí. Depois que a Águas do Rio começou sua atuação nós já sentimos melhorias”, destacou Uilliam, lembrando suas estratégias para ter água em casa: “eu esperava chover ou dava um jeito pegando na rua”.



Na ação, a concessionária fez a manutenção na captação do Rio Cachoeirinha, além da desobstrução de tubulações e limpeza de equipamentos. A empresa pretende ainda ampliar serviços para a região.

“Ainda vamos realizar outras melhorias operacionais aqui em Suruí, que vão contemplar, ao todo, mais de 15 mil pessoas. Sabemos que nós temos um longo caminho pela frente, mas esse é o início de um trabalho que já está dando certo”, destacou Felipe Vasquez, coordenador de operações da Águas do Rio em Magé.



Outros mageenses também já sentiram uma diferença positiva em relação ao trabalho da concessionária.

“O abastecimento de água está muito bom. Eu senti uma melhora imediata nas torneiras e espero ter água todos os dias, isso já valoriza muito a região que moramos, a nossa casa e tudo ao nosso redor”, finalizou a técnica em análises clínicas, Andréa do Amaral Parreira, moradora da região.