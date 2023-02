Reunião com gestores da Educação em Magé - Marcelo Dias/Divulgação

Publicado 02/02/2023 18:26

Magé - Cerca de 200 profissionais da Educação, entre diretores e adjuntos das unidades escolares municipais de Magé, se reuniram na manhã desta terça-feira (31) para o pontapé inicial do ano letivo de 2023. No evento foram apresentados os novos gestores da rede de ensino, os trabalhos da Secretaria de Educação e seus departamentos, além de orientações e novidades para esse ano.

“A Educação vai muito além das paredes das salas de aula. Um ensino transformador nos traz a possibilidade de mudar a realidade, abrir horizontes e transformar vidas. E tudo começa na gestão escolar, por isso acolhemos todos os nossos diretores hoje para passar esse momento de boas-vindas e das orientações de trabalho. Muitas novidades estão vindo aí”, comemora a secretária de Educação, Sandra Ramaldo.

Entre as novidades anunciadas estão a construção de oito novas unidades, que já estão em obras e serão inauguradas em breve para trazer mais conforto e dignidade aos alunos da rede municipal e funcionários. Durante a semana que antecede o início das aulas, também serão realizadas capacitações com as merendeiras e a reunião com os professores.