Publicado 06/02/2023 20:01

Magé - Dez minutos salvam vidas! Esse é o tema da campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti, vetor de doenças como a dengue, zika, chikungunya e febre amarela, que tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de cada um fazer sua parte na luta contra essas doenças. Em Magé, os agentes de Educação em Saúde e Mobilização Social realizaram o lançamento da campanha anual pelas ruas do Centro de Magé.

“Hoje, fizemos a abertura dessa campanha de sensibilização da população em geral para alertar quanto aos possíveis criadouros doAs chuvas de verão acabam criando muitos espaços em que o mosquito pode depositar os ovos, então, uma vez por semana, utilize dez minutos do seu tempo e faça uma vistoria na sua casa e no seu trabalho. Estamos com um índice tolerável graças a esse trabalho do poder público junto à população”, explicou Marcos Vanini, coordenador de Educação em Saúde e Mobilização Social.