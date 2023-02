Projeto Família Acolhedora de Magé - Phelipe Santos/Divulgação

Publicado 06/02/2023 20:06 | Atualizado 06/02/2023 20:20

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, encerrou a capacitação das famílias que se inscreveram no Serviço de Família Acolhedora, programa que permite que crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade recebam acolhimento familiar em um ambiente de proteção e afeto. Seis famílias receberam o certificado de Família Acolhedora e já estão aptas para o realizar o acolhimento temporário.



“Primeiramente, é válido ressaltar que esse programa já existia através de Lei aqui em Magé, mas nunca havia sido tirado do papel, e esse governo, através de toda articulação com a rede atendimento à criança e ao adolescente, colocou em prática. Hoje são seis famílias capacitadas para receber crianças e adolescentes em suas casas, para que eles não percam o vínculo familiar e sejam acolhidos com amor e carinho até serem adotados ou retornarem a suas famílias de origem”, explicou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes.



Desde o chamamento público, a Secretaria de Assistência Social realizou a capacitação das famílias inscritas juntamente com o Conselho Tutelar e o Poder Judiciário, além de avaliação socioeconômica e de idoneidade para que as crianças e adolescentes que forem encaminhados ao SFA não sejam colocados em risco.



A primeira-dama Lara Torres, madrinha dos projetos assistenciais, participou da certificação e ressaltou a importância do serviço.

“O importante é que o governo está sempre tentando resgatar esse vínculo familiar para a criança e o adolescente. Então, o Família Acolhedora vem para fazer jus a essa busca incessante para reinserir essas crianças no convívio familiar. É muito importante, são seis famílias capacitadas e agora essas crianças vão começar a ter um lar e uma referência de família”, disse.



A Cátia Moraes e seu marido Marcos são uma das famílias habilitadas e se emocionaram ao receber o certificado.

“Eu escolhi participar desse programa porque eu já acolhi outras pessoas na minha família e quando eu vi que esse projeto estava sendo implantado em Magé, meus filhos me incentivaram a participar. Eu fico até emocionada, porque vamos poder ajudar essas crianças a ter uma família e um futuro”, contou ela.