BiblioSesc em Magé - Divulgação

Publicado 06/02/2023 20:13

Magé - A partir desta segunda-feira (6), o município de Magé receberá a Biblioteca Itinerante do Sesc RJ – BiblioSesc. A ação, que ficará até setembro no município, oferece uma programação rica de atividades como narração de histórias, empréstimo de livros e oficinas.

Atualmente, o projeto conta com Unidades Móveis que percorrem diversas cidades do Rio de Janeiro. Ao todo, a BiblioSesc conta com quatro caminhões repletos de 4 mil livros para adultos e crianças.

Para utilizar o serviço de empréstimo de livros, basta realizar um cadastro com RG, CPF e comprovante de residência.

Confira o itinerário em Magé:

Magé

Local: Praça Dr. Nilo Peçanha – Centro

Funcionamento: segundas das 10h às 16h

Piabetá

Local: Praca 7 de Setembro

Funcionamento: terças das 10h às 16h

Pau Grande

Local: Praça Montese

Funcionamento: quartas das 10h às 16h

Mauá

Local: Praça da Coroa

Funcionamento: quintas das 10h às 16h