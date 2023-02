Magé capacita profissionais de saúde - Divulgação

Publicado 08/02/2023 21:27

Magé - Magé recebeu o Projeto Iniciativa Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM) por intermédio da Secretaria de Saúde, para qualificação profissional na rede de atenção básica. A capacitação ocorreu durante o mês de janeiro. Essa é a segunda edição presencial do curso, que teve como foco a promoção, proteção e apoio ao Aleitamento Materno para a criação de uma rede de multiplicadores dentro do município. O curso foi ministrado pela doutoranda em enfermagem pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Patrícia Lima.

Essa iniciativa determina um importante papel de suporte que as unidades básicas de saúde, em conjunto com os hospitais, podem desempenhar a fim de tornar o aleitamento materno uma prática universal, contribuindo significativamente para a saúde e bem-estar dos bebês, suas mães, família e comunidade local.



"Não amamentar durante o tempo recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) pode gerar uma série de problemas à saúde da criança. Vale sempre ressaltar que a criança que mama no peito tem cinco vezes menos chances de ser hospitalizada", afirma a pediatra e secretária de Saúde de Magé Larissa Storte.

O aleitamento materno é uma prática importante para a saúde da mãe e do bebê. No Brasil, existem esforços para promover e incentivar o aleitamento materno, com a criação de políticas públicas e ações educativas para as mães.



De acordo com o Ministério da Saúde, o aleitamento materno é recomendado exclusivamente até os seis meses de idade do bebê e pode ser continuado até os dois anos ou mais. Além disso, a amamentação é importante para prevenir doenças infantis e ajudar no desenvolvimento cognitivo e emocional do bebê.



Ao mesmo tempo, também é importante que as mães tenham apoio da família e da sociedade como um todo para ajudá-las a superar as barreiras e manter a prática da amamentação. Ao trabalhar juntos, podemos ajudar a garantir que mais mães tenham a oportunidade de amamentar seus filhos e oferecer os melhores cuidados possíveis.



O aleitamento materno é uma prática fundamental para a saúde e o desenvolvimento infantil, mas ainda enfrenta desafios na promoção e implementação no Brasil. É necessário o trabalho conjunto de diversas instituições e a sociedade como um todo para superar esses obstáculos e garantir que mais mães tenham acesso às informações e recursos para amamentar.