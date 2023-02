Magé inscreve para curso gratuito de qualificação - Divulgação

Magé inscreve para curso gratuito de qualificaçãoDivulgação

Publicado 08/02/2023 21:20

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, está oferecendo dois novos cursos gratuitos para a população: trancista e barber shop. Para trancista são 40 vagas ao todo, sendo 20 para turmas em Magé e 20 para turmas em Piabetá, e para barber shop são 20 vagas para aulas no 1º distrito.

Os cursos são voltados para mageenses a partir dos 16 anos e as inscrições serão realizadas no dia 16 de fevereiro, a partir das 9h. No 1º distrito, as matrículas serão realizadas no Sine Magé (Av. Simão da Motta, 866) e no 6º distrito serão no Shopping VM (R. Eduardina de Miranda Telles, 250 – Piabetá). As turmas serão divididas em aulas ministradas pela manhã e à tarde, com previsão de início para março, na Faetec Magé e no Shopping VM.

Documentos – Para fazer a inscrição, é necessário que o interessado apresente RG, CPF e comprovante de residência. No caso do menor de idade, o responsável legal precisa comparecer e apresentar também os seus documentos pessoais, como RG e CPF.