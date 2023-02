Magé é o único município do Rio com escolas aprovadas em programa do governo federal. - Divulgação.

Publicado 10/02/2023 21:23

Magé - Tem novidade na Educação de Jovens e Adultos em Magé para o ano letivo de 2023. Além das turmas presenciais, a Prefeitura está implantando a modalidade semipresencial para turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. As aulas, com previsão de início para março, serão em sistema de módulos com avaliações presenciais, e professores disponíveis das 7h às 22h.

As matrículas para a EJA Semipresencial já estão abertas e devem ser feitas diretamente no polo de ensino, que fica em cima do 1º Módulo da Rodoviária de Piabetá, na Av. Santos Dumont das 9h às 17h. É necessário ter 15 anos ou mais e levar os seguintes documentos (originais e cópia): certidão de nascimento ou casamento, RG, CPF, comprovante de residência, 2 fotos 3x4 recentes, comprovante de vacinação, e-mail, número de telefone ativo e histórico escolar ou declaração atualizada.

“A modalidade semipresencial da EJA será um diferencial pela particularidade com que os estudantes serão atendidos. O curso permite ao aluno estudar em casa, de acordo com sua disponibilidade temporal, e por meio das atividades presenciais obrigatórias no polo de ensino. Essa modalidade oferece apostilas de apoio e atendimento individualizado. É uma forma de retomar os estudos e concluir em menos tempo para conseguir melhores oportunidades no mercado de trabalho, já que reconhecemos a realidade na qual os alunos da EJA se encontram”, explicou a secretária de Educação, Sandra Ramaldo.