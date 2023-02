Carnaval em Magé - Phelipe Santos/Divulgação

Publicado 13/02/2023 16:56

Magé - O Carnaval está na rua e a Prefeitura de Magé está resgatando a tradição da cidade com a maior festa popular do Brasil. Através da recém-criada Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos, o governo municipal está apoiando os blocos da cidade com estruturas como banheiro químicos, grades de segurança, trio elétrico e confecção de abadás. Mais de 40 blocos estão na programação para festejar nas ruas do município.



Para o prefeito Renato Cozzolino, a tradição da comemoração não pode faltar no calendário de eventos da cidade.

“Magé é o berço do Carnaval, a gente tem a escola de samba mais antiga do Brasil. A Flor de Magé foi fundada em 1900 e é o símbolo mais relevante da ligação do samba com a história da nossa cidade. A gente recebe muitas famílias que vem passar o carnaval aqui. Quero resgatar essa alegria de quem tem orgulho em dizer que vai aproveitar o carnaval aqui”.



A nova Secretaria destaca a missão que recebeu do chefe do Executivo.

“Este ano o prefeito nos incumbiu de resgatar esta tradição por meio do apoio aos blocos de rua e já nos deixou a missão de, para o próximo ano, voltar com os desfiles das escolas de samba na cidade. Trabalhar por este resgate histórico-cultural é um dos nossos principais objetivos”, explicou Bruno Lourenço, recém-empossado na pasta de Cultura, Turismo e Eventos.

Confira o calendário de blocos em Magé:



13 de fevereiro

– 17h – Pra Lembrar, Beber e Cantar (Praça do Visconde)

– 20h – 2ª Sem Lei (Bar do Pitico)



14 de fevereiro

– 19h – Bolete (Praça da Visconde)



15 de fevereiro

– 19h – Bananeira (Praça do Visconde)



16 de fevereiro

– 16h – Galinha Apertadinha (Bar Fla x Flu)

– 17h – Bloco da Boneca (Bar Fla x Flu)

– 20h – Peru Sem Freio (Rua da Fábrica)



17 de fevereiro

– 17h – Barreteiro (Bar do Tigre)

– 17h – Bloco Carnavalesco Capop (Rua Maria Marques, ao lado do Campo do Mageense)

– 18h – Bloco do Píer (Píer da Piedade)

– 19h – Capa Amarela (Av. Othon Linch B. de Mello, Sto. Aleixo)

– 20h – Bloco Amigos de Mauá (Largo da Figueira)

– 21h – Bloco da Figueira, Bin Laden (Lamento’s Bar)



18 de fevereiro

– 12h – Gandé Folia (Rua A, Gandé)

– 17h – Bloco dos Folhas (Av. Othon Linch B. de Mello, Sto. Aleixo)

– 18h – Bloco da Píer (Píer da Piedade)



19 de fevereiro

