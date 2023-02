Magé avança na política de proteção contra agressão de mulheres - Divulgação

Magé avança na política de proteção contra agressão de mulheresDivulgação

Publicado 24/02/2023 17:33

Magé - A Secretaria de Assistência Social promoveu uma reunião do grupo de Serviço de Responsabilização do Homem Agressor de Magé, instituído por intermédio de uma lei municipal do prefeito Renato Cozzolino. A iniciativa busca romper o ciclo de violência por meio da reflexão dos agressores sobre as consequências de suas ações para a família e a sociedade em geral.



De acordo com o coordenador do serviço, Paulo Sarcon, o trabalho já conta com a participação de oito homens encaminhados pela Vara de Família para participar dos encontros.



"O objetivo central do serviço é que esses homens reflitam sobre sua conduta e as consequências que ela tem para toda a família. Queremos romper o ciclo de violência doméstica e conscientizar os agressores sobre os impactos de suas ações", explicou Sarcon.



A secretária de Assistência Social, Flávia Gomes, destacou a importância da iniciativa para a cidade.

"É fundamental que tenhamos políticas públicas que trabalhem para romper o ciclo de violência doméstica. Esse serviço é uma ação muito positiva, que mostra o comprometimento do governo municipal com a causa", afirmou.



Além disso, Flávia Gomes enfatizou a importância da participação dos parceiros nessa luta.

"Essa é uma batalha que precisa ser travada em conjunto. É muito importante a parceria com órgãos como o juizado, o CEAM e o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher para que possamos avançar na proteção das mulheres vítimas de violência", disse a secretária.