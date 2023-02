Nova pista de skate de Magé - Divulgação

Nova pista de skate de MagéDivulgação

Publicado 17/02/2023 10:12

Magé - A pista de skate da Duque de Caxias será um importante espaço de lazer localizado no bairro Flexeiras, na Rua Paulo Leitão. O projeto da Prefeitura é inclusivo e conta com diversas estruturas voltadas para o skate de rua, modalidade olímpica que tem crescido em popularidade nos últimos anos.

Com um bowl de aproximadamente dois metros de profundidade, a nova pista vai oferecer uma série de desafios para os skatistas, incluindo vários desníveis e obstáculos com diferentes materiais e texturas. Isso criará múltiplas possibilidades de experiências para os praticantes da modalidade, contemplando diversos gostos e níveis de habilidade.

Um dos grandes atrativos da futura pista são seus obstáculos de street com rampas de transições baixas que serão construídas. Além disso, a pista apresentará layouts que imitam situações reais de uma cidade, como escadas e corrimões, adicionando rampas com 45 de inclinação, quarteirões e outros obstáculos e elementos construtivos.

A estrutura geral da pista de Skate da Duque de Caxias vai impressionar os praticantes do esporte e a todos os mageenses. Com aproximadamente 65 metros de profundidade por 14 metros de largura, a pista contará com uma ampla área para manobras e movimentos de alta velocidade, permitindo que os skatistas desenvolvam suas habilidades e testem seus limites.

Mais incentivo do governo municipal

“Inclusão e prática de esporte. É assim, com muito carinho e amor, que vamos oferecer um espaço para os amantes desta modalidade esportiva que está se tornando mais importante no país e que já conta há muito tempo com uma legião de adeptos em Magé. Tenho convicção que esse projeto será referência de incentivo em todo Estado do Rio e vamos promover grandes competições nesse espaço que será construído e entregue muito em breve”, aponta o prefeito Renato Cozzolino.

Conforme a ideia do prefeito, a pista deverá ser utilizada para a realização de competições e eventos relacionados ao skate. Essas atividades ajudam a fomentar a prática do esporte na região, promovendo a inclusão e a diversidade entre os praticantes.

A pista de Skate da Duque de Caxias será um importante espaço de convivência e lazer na região. Além de atrair os praticantes de skate, a pista vai absorver as famílias, amigos e curiosos que procuram conhecer mais sobre a modalidade e poderão se divertir com as manobras e performances dos skatistas.

Um dos aspectos mais interessantes da pista será sua capacidade de inclusão e o impacto social. Graças a sua estrutura variada e adaptável, a pista de Skate da Duque de Caxias poderá ser utilizada por skatistas de todos os níveis de habilidade, desde iniciantes até profissionais, além do espaço poder ajudar a combater a violência e a marginalização, oferecendo um lugar seguro e positivo para os jovens da região se expressarem e se desenvolverem.

“Tenho certeza que a presença da pista no bairro Flexeiras também vai contribuir para a promoção da atividade física e do esporte como um todo. Além de oferecer um espaço de lazer para os jovens e adultos da região, a pista pode ser uma ferramenta importante na luta contra o sedentarismo e a obesidade”, destaca ainda Renato Cozzolino.