Publicado 17/02/2023 10:09

Magé - Esporte é vida! Com esse espírito, o prefeito Renato Cozzolino demandou a reforma de vários poliesportivos em toda cidade de Magé. As obras acontecem nos equipamentos localizados em Fragoso, Santo Aleixo, Mauá e região central de Magé. Essas reformas incluem uma ampla gama de melhorias, desde a construção de novas instalações até a revitalização de áreas externas e paisagismo.

O poliesportivo Natália Barreiros, no BNH do 1° distrito, também está passando por uma reforma completa. A principal adição é uma quadra de futebol de grama sintética, que é uma superfície mais durável e de baixa manutenção para jogos de futebol. Além disso, o poliesportivo contará com uma. A criançada ainda vai aproveitar o playground que também será instalado e uma área de praça com bancos para que os frequentadores possam relaxar. O ginásio terá ainda um estacionamento e iluminação de led para garantir a segurança, junto com o projeto de paisagismo.Já o poliesportivo Francisco Dias Filho, no BNH de Santo Aleixo, terá uma área externa que contará com um novo playground para as crianças se divertirem e uma revitalização geral, incluindo o paisagismo. Além disso, o poliesportivo terá reformulação das fachadas, que antes eram parcialmente abertas, causando muita infiltração, e agora passarão a ser totalmente fechadas. As adequações internas incluem melhorias nas instalações para atender aos padrões de segurança e conforto dos frequentadores.O poliesportivo André Luiz de Paiva Stellet, localizado no bairro Vila Operária/Vasquinho, em Santo Aleixo, está sendo reformado com a adição de estacionamentos, uma área de praça com bancos, um playground, uma academia ao ar livre, uma quadra de grama sintética e paisagismo. A adição de estacionamentos é importante para garantir que os frequentadores do poliesportivo tenham acesso fácil e seguro. A área de praça com bancos, playground e a academia ao ar livre oferecem opções de lazer para todas as idades.