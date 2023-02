Obras feitas pela Prefeitura de Magé - Divulgação

Publicado 13/02/2023 17:16

Magé - O bairro Vila da Liberdade, localizado em Magé, vai ganhar uma grande revitalização. Ao lado do Parque Linear do Canal, a obra com extensão de 150 metros vai oferecer aos moradores da localidade uma série de equipamentos públicos destinados ao lazer e à convivência, resgatando uma espaço que sempre esteve degradado e abandonado.

O projeto de revitalização vai incluir uma pista de skate, uma quadra de grama sintética, quiosque, além de projeto de jardinagem e arborização e sistema de acessibilidade para garantir que todos possam usufruir da região. Para dar mais segurança, a iluminação de led vai cobrir todo espaço.



Outra novidade que vai incrementar ainda mais o local, é a construção de um deck com acesso para embarque e desembarque para os pescadores trabalharem com mais autonomia e segurança.



"Estamos com o olhar voltado para as comunidades de todo município. Cada localidade apresenta uma especificidade que sempre procuramos atender. A revitalização da área do Canal, que já foi entregue, e da Vila da Liberdade são exemplos de que o governo municipal trabalha para gerar espaços acolhedores e atrativos para que as pessoas possam aproveitar os momentos de lazer", afirma o prefeito Renato Cozzolino.

Avenida Duque de Caxias também vai ter um skate park



O centro de Magé também vai ganhar um skate park, que vai ser construído na Avenida Duque de Caxias. O projeto prevê um circuito de street e uma pista de bowl em um mesmo projeto.

“Uma pista pública sempre traz benefícios para a população, revitalizando áreas que estavam abandonadas para favorecer o fortalecimento do convívio social na comunidade”, completa o prefeito Renato Cozzolino.