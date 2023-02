Magé inicia etapa final de obras no bairro Flexeiras - Rômulo Barbosa/Divulgação

Magé inicia etapa final de obras no bairro FlexeirasRômulo Barbosa/Divulgação

Publicado 13/02/2023 17:01

Magé - Após quatro meses de um grande trabalho de macrodrenagem e infraestrutura urbana para combater os alagamentos no bairro Flexeiras, a Prefeitura de Magé deu início nesta segunda-feira (13) à última etapa de obras: a pavimentação. Duzentas toneladas de asfalto contemplarão as ruas Profª Hilda Portela e Alfredo Isaías Brandão, duas das treze vias que fazem parte do projeto.

Magé inicia etapa final de obras no bairro Flexeiras Rômulo Barbosa/Divulgação



“Começamos a entregar hoje esse conjunto de obras aqui em Flexeiras. Só nessa primeira remessa são duzentas toneladas de asfalto para a conclusão das obras de combate às enchentes aqui no bairro. A população sofreu durante anos com esses alagamentos e nós estamos entregando hoje mais duas ruas concluídas aos moradores”, explicou o secretário de Infraestrutura, Marcos Pereira. “Começamos a entregar hoje esse conjunto de obras aqui em Flexeiras. Só nessa primeira remessa são duzentas toneladas de asfalto para a conclusão das obras de combate às enchentes aqui no bairro. A população sofreu durante anos com esses alagamentos e nós estamos entregando hoje mais duas ruas concluídas aos moradores”, explicou o secretário de, Marcos Pereira.

Magé inicia etapa final de obras no bairro Flexeiras Rômulo Barbosa/Divulgação



O empresário Luiz Henrique Lopes morou anos no bairro e atualmente fornece produtos para o comércio da região, e falou sobre as mudanças esperadas. O empresário Luiz Henrique Lopes morou anos no bairro e atualmente fornece produtos para o comércio da região, e falou sobre as mudanças esperadas.

“É muito bom esse trabalho, porque os alagamentos atrapalhavam a população. Antigamente chovia e alagava, já teve quem perdeu o carro na enchente, e agora com essa obra vamos ver como vai ficar”, disse.