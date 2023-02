Governo do Estado entrega novas vans para Prefeitura de Magé - Rômulo Barbosa/Divulgação

Publicado 15/02/2023 21:10

Magé - Mais investimentos na saúde de Magé! Nesta terça-feira (14), o governador Cláudio Castro, junto ao secretário estadual de Saúde, Dr. Luizinho, realizou a entrega de quatro ambulâncias UTIs Móveis que irão compor a frota da Samu do município. A ação faz parte do projeto ‘Samu 100% RJ’, que pretende disponibilizar 249 ambulâncias para todo o Rio e levar o serviço para cidades em que ainda não opera.

“Nós estamos aqui juntos com o compromisso de fazer a diferença no município. E tenho certeza absoluta que nos próximos quatro anos, iremos continuar unidos em prol da população de Magé”, contou o secretário estadual de Saúde.Para oa união entre o estado e o município é de grande importância.“Nós queremos uma saúde digna, onde as pessoas possam ser tratadas no próprio município. Agradeço imensamente essa sensibilidade do governador desde o primeiro dia que assumi essa prefeitura. Além das ambulâncias recebidas, nossa rede terá em breve mais 40 veículos para os PSFs, e mais 10 para os hospitais do nosso município. Nós estamos conduzindo essa cidade com muito amor, carinho e atenção. Vamos continuar juntos de mãos dadas para que a gente continue com essa grande transformação em”, afirmou o prefeito.