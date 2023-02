Projetos de esportes vão avançar em Magé - Divulgação

Publicado 14/02/2023 19:31

Magé - O esporte de Magé terá novidades com as inaugurações das obras de infraestrutura nos poliesportivos, parques lineares e praças que estão em processo de finalização. O maior dos projetos será no Campo do Lamarca, em Raiz da Serra. O espaço tem mais de 4 mil metros quadrados com três campos de futebol, sendo dois de grama sintética e um de areia. O complexo esportivo terá arquibancadas para 500 pessoas, banheiros, vestiários e uma praça arborizada.

“A gente não está entregando só o equipamento para população, mas também aulas e professores para auxiliar no crescimento do esporte. Aqui no Lamarca vamos oferecer aulas de ginástica funcional, futebol, futevôlei, vôlei de praia e ginástica para a terceira idade,” disse o secretário de Esporte, Lazer e Terceira idade, Geilton Camara.

As praças e parques são pontos estratégicos do governo Renato Cozzolino para reurbanizar e restaurar as áreas degradadas. Nas praças e parques lineares, como os de Raiz da Serra, Caçula e Serrana, serão instalados academias da terceira idade.

“O esporte ao ar livre é muito importante para pessoas da melhor idade. Por isso, vamos instalar academias da terceira idade nas praças e parques lineares. As aulas também serão acompanhadas por educadores físicos”, disse Geilton.

Os ginásios poliesportivos também estão sendo reformados e as aulas, que estão acontecendo nas praças e praias, voltarão para os ginásios.

“Todos os ginásios vão ser revitalizados! Alguns já estão quase prontos e outros, em breve, serão inaugurados. Dentro dos ginásios temos aulas de jiu-jitsu, karatê, capoeira, boxe, zumba, fitdance, ballet infantil, ginástica para terceira idade, futevôlei, vôlei, basquete, futsal e slackline. É uma série de atividades grátis que oferecemos para a população”, finaliza o secretário.