Ação 'Saúde no seu bairro' em MagéPhelipe Santos/Divulgação

Publicado 15/02/2023 21:15

Magé - O projeto “Saúde no seu Bairro” oferecerá ações e atendimentos gratuitos, na Lagoa, no dia 27 de fevereiro, das 10h às 14h. A prefeitura irá promover consultas com clínico, pediatra e enfermeiros. Também será possível aferir a pressão arterial e glicose, vacinar, passar por avaliação nutricional, testagem rápida de HIV, sífilis e hepatites virais.

Os moradores também poderão solicitar exames, sendo de mamografia, preventivo, e avaliação de Anemia Falciforme. Na ação, os moradores também terão acesso aos serviços de planejamento familiar com medicamentos, preservativos, laqueadura e vasectomia. Além do agendamento e encaminhamento para fisioterapia.