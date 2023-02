As vítimas foram baleadas durante um bloco em Magé. - Rede Social

Publicado 20/02/2023 18:30

Magé - Nesta segunda-feira (20), a Prefeitura de Magé decretou luto oficial de três dias em memória das vítimas da tragédia ocorrida durante o desfile do Bloco das Piranhas, no distrito de Mauá. Além dessa medida, o governo municipal também proibiu as concentrações e desfiles de blocos em todo o município.

No domingo à noite, uma briga entre dois homens culminou em um tiroteio que causou a morte de uma mulher de 35 anos e uma criança de apenas 9 anos, além de ferir outras 19 pessoas. As ambulâncias do Corpo de Bombeiros de Magé e Campos Elíseos, além de três veículos do SAMU de Magé, foram acionadas para prestar atendimento aos feridos e levá-los para unidades de saúde próximas da região.

Desde o primeiro momento da tragédia, a Prefeitura de Magé está oferecendo todo o suporte necessário para as vítimas e seus familiares, por meio de suas secretarias, incluindo Saúde, Assistência Social e Segurança e Ordem Pública.

É importante destacar que, neste ano, o governo municipal não promoveu nenhuma atividade oficial durante o Carnaval, apenas apoiou os blocos com a presença de mais de 40 homens da Guarda Civil e da Ordem Pública, além de 120 seguranças privados. O 34° BPMERJ também esteve presente com vários destacamentos para fornecer segurança e apoio durante a festividade.