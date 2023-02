Magé oferece consultório na rua com diversas especialidades. - Divulgação/Gustavo Luzório, com fotos de Josaf Ribeiro .

Publicado 24/02/2023 17:38

Magé - A cidade de Magé se prepara para realizar a Conferência Municipal de Saúde nos dias 25 e 26 de março de 2023, que será no Centro Educacional Cozzolino, em Piabetá. Essa conferência é um evento importante para discutir as políticas públicas de saúde do município e definir as diretrizes que serão implementadas nos próximos anos.

As inscrições para participar da conferência estarão abertas a partir do dia 27 de fevereiro e irão até o dia 15 de março. Os interessados poderão se inscrever na sede do Conselho de Saúde e em todas as unidades de saúde do município. O horário de atendimento será das 9h às 16h.

Além disso, as entidades da sociedade civil e dos trabalhadores do SUS que desejam se candidatar aos assentos do conselho devem participar do curso introdutório, que será realizado no dia 04 de março. As inscrições para o curso poderão ser feitas na sede do conselho ou online, na página oficial da Prefeitura e na página do Conselho no Facebook.

A conferência será uma oportunidade para que a população possa participar ativamente na construção das políticas públicas de saúde do município. Durante o evento, serão realizadas mesas-redondas, palestras e grupos de discussão para que as propostas possam ser elaboradas de forma democrática e participativa.