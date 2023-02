Vistoria de táxis em Magé - Phelipe Santos/Divulgação

Publicado 24/02/2023 17:42

Magé - A Prefeitura de Magé divulgou novas datas para a realização da vistoria anual de táxis licenciados na cidade, que vai do dia 1° até 31 de março. O horário de atendimento será de 9h às 12h e de 13h30 às 17h. O serviço será realizado na sede da Secretaria de Transportes, localizada na Av. Automóvel Club, nº 1503, no bairro Limeira em Piabetá.

A aferição seguirá o seguinte calendário: permissões 01 a 45 (01/03 a 06/03), 46 a 90 (07/03 a 13/03), 91 a 135 (14/03 a 20/03), 136 a 180 (21/03 a 27/03) e 181 a 222 (28/03 a 31/03).

A vistoria só será realizada transcorrido o prazo de sete dias após a abertura do processo de renovação anual. Os veículos não aprovados na vistoria serão notificados, sendo concedido um prazo de até 15 dias para sanar as eventuais pendências.

A vistoria municipal somente será realizada mediante a presença do permissionário ou de procurador com devido instrumento legal, com firma reconhecida e devidamente autenticada. Para a renovação de licenças, é necessária a seguinte documentação:

– cópia do comprovante de residência;

– cópia do último cartão expedido pela Semtran;

– cópia da CNH dentro do prazo de validade, constando atividade remunerada;

– cópia do CRLV 2022 ou 2023 e do seguro obrigatório – dentro do prazo de vistoria estabelecido pelo Detran-RJ – em nome do permissionário;

– cópia da quitação de ISS;

– cópia do cartão de prestador de serviços autônomo expedido pela Secretaria de Fazenda;

– certidões negativas criminais – Federal e Estadual;

– atestado de saúde ocupacional;

– comprovante de inscrição no INSS como contribuinte individual;

– curso obrigatório de qualificação;

– certificado de verificação do taxímetro 2022;

– certificado de verificação GNV.