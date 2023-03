Deputado estadual Vinicius Cozzolino - Divulgação

Deputado estadual Vinicius CozzolinoDivulgação

Publicado 28/02/2023 12:08

Magé - O deputado estadual Vinicius Cozzolino solicitou ao governador Cláudio Castro, através de uma indicação parlamentar, a instalação de um grupamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), em Piabetá, no distrito de Vila Inhomirim, mais conhecido como sexto distrito de Magé. Pela região ter a maior parte da população e possuir um dos maiores centros empresariais, o equipamento público é de extrema importância para evitar a demora no socorro e minimizar os danos causados por incêndios, acidentes ou outras ocorrências.

“Durante minhas visitas ao comércio local de Magé constatei a importância de ter um grupamento do Corpo de Bombeiros. Conversando com empresários, comerciantes e moradores da região, entendi a importância da instalação de um grupamento na região, visto que só temos um na cidade. Esse equipamento em Piabetá vai evitar a alta espera no socorro e suprir a necessidade da população”, justifica Vinicius.

Com um grupamento na região, o tempo de resposta em casos de emergência será significativamente reduzido, o que poderá salvar vidas e minimizar os danos causados por incêndios, acidentes ou outras ocorrências, além de estimular o desenvolvimento econômico, pois empresários e investidores podem se sentir mais seguros em investir em uma região que conta com um serviço de emergência eficiente e de qualidade.⁣ Outra justificativa da indicação é que Piabetá também fica próximo aos bairros de Fragoso, Raiz da Serra e Pau Grande, locais que ficam distantes do outro polo do grupamento.