Influenciadores digitais conhecem Estação de Tratamento de Água de Magé - Divulgação

Influenciadores digitais conhecem Estação de Tratamento de Água de MagéDivulgação

Publicado 04/07/2023 20:52

Magé - Discutir e aproximar pessoas de temas ligados ao saneamento básico ainda é uma tarefa complexa nos dias de hoje. Porém, quando a Águas do Rio faz o papel de trazer para perto rostos conhecidos como os de influenciadores digitais, mostrando realidade mais próxima da população, fica mais fácil. Nesta segunda-feira (3/7), cerca de 30 deles estiveram na primeira Estação de Tratamento de Água (ETA) de Magé, inaugurada há pouco mais de um ano pela concessionária.

Influenciadores digitais conhecem Estação de Tratamento de Água de Magé Divulgação

A ideia da iniciativa foi de aproximar esse público, que está numa troca diária com a população atendida pela empresa, a assuntos sobre saneamento básico. Por meio de capacitação qualificada, a ideia é que conteúdos sejam apresentados de forma direta, fácil e descomplicada nas redes sociais.Renato Noguera, de Duque de Caxias, também na, é um desses rostos conhecidos. Professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e coordenador do Grupo de Pesquisa Afroperspectivas, Saberes e Infâncias, ele possui, apenas no Instagram, mais de 117 mil seguidores.“Isso nos aproxima da empresa e nos faz compreender o cuidado e a responsabilidade de tratar a água que chega até a nossa casa. Cuidar da água é cuidar da vida das pessoas, e esse recurso é um bem universal”, destacou Noguera.