Autoridades na inauguração da sala de Óxido Nitroso no Centro de Especialidades Odontológicas. - Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Publicado 11/01/2023 12:11

Mangaratiba - A Prefeitura de Mangaratiba, através da Secretaria de Saúde, inaugurou nesta segunda-feira (09), a sala de sedação com Óxido Nitroso, no Centro de Especialidades Odontológicas da cidade, o CEO. Com isso, Mangaratiba se tornou a primeira cidade, de todo o estado do Rio de Janeiro, a disponibilizar o procedimento de forma gratuita através da rede municipal de saúde.

O procedimento de sedação com Óxido Nitroso será utilizado em pessoas com necessidades especiais, autistas e odontofóbicos (condição médica de quem possui medo severo de ir ao dentista). Os pacientes vão passar por avaliação prévia, exames e consulta com equipe especializada do CEO, antes de serem submetidos à técnica de sedação.

Segundo o Superintendente de Odontologia do município, Dr. José Carlos Simões, o grande número de pacientes que necessitavam da sedação estava sobrecarregando o Centro Cirúrgico do Hospital Victor de Souza Breves. Por isso, buscou a parceria do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro (CRO-RJ) para trazer a técnica de sedação com Óxido Nitroso para a cidade.

“O número de pacientes que precisam de sedação para receber os tratamentos odontológicos cresceu consideravelmente nos últimos anos. Estudei sobre o assunto, me capacitei, e busquei contato com a Presidente da Comissão Técnica de Sedação em Odontologia do CRO-RJ, Robertha Tulio, que ofereceu todo o auxílio necessário para a montagem da sala de sedação com Óxido Nitroso em Mangaratiba”, comentou o Dr. Simões.

Ampliação dos atendimentos de odontologia

A secretária de Saúde de Mangaratiba, Sandra Castelo Branco, explicou que a nova sala de sedação vai permitir acelerar a realização de procedimentos odontológicos cirúrgicos e a demanda de saúde bucal.

“Evoluímos e melhoramos em 100% os atendimentos odontológicos da cidade. Por isso, a população de Mangaratiba voltou a se preocupar e cuidar da saúde bucal. Quando recebi o projeto da sala de sedação, aprovei de imediato. O procedimento com óxido nitroso é totalmente confiável, além de ser muito mais seguro para os nossos pacientes. Nossa intenção é ampliar os atendimentos e sempre trazer o que há de melhor e mais tecnológico para o bem estar dos munícipes”.

O vice-prefeito, Chicão da Ilha, também falou da importância do equipamento para a cidade.

“Essa é mais uma ferramenta que a gestão traz para agregar a odontologia do nosso município e prestar um serviço de qualidade para a população. Parabenizo o empenho do Dr. Simões, da secretária de Saúde, Sandra, e toda a equipe do CEO por essa conquista, e ao Prefeito Alan Bombeiro, por apoiar e incentivar o trabalho da equipe de saúde”.

Homenagem à odontologia

O nome da nova sala de sedação com Óxido Nitroso do CEO é uma homenagem ao ex-presidente do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, Dr. Outair Bastazini, profissional que contribuiu grandemente para a Odontologia brasileira, e faleceu em 2021. O representante e membro efetivo do CRO-RJ, Marcelo Couto, participou da cerimônia e se emocionou ao comentar a homenagem.

“Me sinto muitíssimo honrado em participar dessa inauguração aqui em Mangaratiba. Em nome do CRO-RJ, agradeço imensamente a homenagem prestada ao nosso mestre, Dr. Outair Bastazini. Ele deixou um grande legado para todos os profissionais da odontologia do estado. Parabenizamos por essa grande conquista. Com certeza a população vai receber um serviço com muita qualidade. Contem sempre com a nossa parceria”, concluiu. Marcelo Couto ressaltou que, até então, apenas a rede particular oferecia a sedação com óxido nitroso no estado do Rio de Janeiro.

Entenda a sedação com o Óxido Nitroso

O Óxido Nitroso é um gás que age no sistema nervoso central, causando sensação de relaxamento e aumentando a tolerância à dor. A sedação com o Óxido Nitroso é feita por meio da inalação dos gases (óxido nitroso e oxigênio) com auxílio de uma máscara. O método mantém a consciência e os sentidos dos pacientes, tornando os procedimentos odontológicos ainda mais seguros, além de não trazer riscos à vida como a sedação anestésica geral, realizada anteriormente.

A Vice Presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (COMPED) de Mangaratiba, Viviane Villela, comentou sobre a chegada do procedimento no município.

“Além de ser vice-presidente do COMPED, sou também mãe de uma criança especial. Então entendo perfeitamente o tamanho dessa conquista. Nos tranquiliza saber que nossos filhos não precisam mais passar pelo centro cirúrgico para realizar seus tratamentos odontológicos. Agradecemos ao prefeito Alan Bombeiro e a secretária Sandra por olhar para nós com essa forma tão cuidadosa”.

Para a Vereadora Dra. Gabi, a saúde de Mangaratiba deu mais um passo rumo à humanização no atendimento dos pacientes especiais. “Quero parabenizar o Governo Alan Bombeiro e a secretária de Saúde por mais essa grande conquista para o nosso município que vai trazer muitos benefícios para a população em especial às pessoas com deficiência.” Destacou a Vereadora.

A inauguração contou com a presença de toda a equipe do CEO, do Secretário de Comunicação, Roberto Castilho, e de membros do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro (CRO-RJ).