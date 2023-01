Prefeito Alan Bombeiro em reunião com representantes da CCR - Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Prefeito Alan Bombeiro em reunião com representantes da CCRDivulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Publicado 11/01/2023 12:49

Mangaratiba- Nesta terça-feira (10) o Prefeito de Mangaratiba, Alan Bombeiro, participou de uma reunião com a CCR RioSP, concessionária responsável pela administração da BR 101 (Rodovia Rio Santos), a fim de cobrar esclarecimentos sobre os processo de duplicação da via, bem como, reivindicar os direitos para os moradores da cidade. Entre os assuntos abordados estão: instalação dos pedágios, acessos a cidade, desocupação de imóveis e alocação das cocadeiras de Muriqui.

Um dos pontos mais importantes discutidos na reunião foi a instalação dos pedágios nos kms 414 (na divisa com Itaguaí) e 447 (Conceição de Jacareí). Segundo o prefeito, a instalação de dois pontos de pedágio tão próximos, além de absurda, vai prejudicar o ir e vir dos moradores. Ele afirmou que vai acionar a justiça.

Alan Bombeiro mostra a representantes da CCR a inviabilidade de dois pedágios tão próximos em Mangaratiba. Divulgação/Prefeitura Mangaratiba

“É inadmissível sermos a única cidade, de toda a concessão, a ter dois pedágios. Além disso, das três cidades da Costa Verde, somos a menor em território. Estou disposto, dentro de todas as possibilidades legais e jurídicas, a agir para impedir isso. Não é aceitável que o morador de Conceição de Jacareí, por exemplo, tenha que pagar dois pedágios para ir a cidade vizinha e mais dois para voltar para casa”, disse.

Alan Bombeiro ainda lembrou que quando a duplicação da Rio- Santos foi oficializada, nem projeto de pedágio para Mangaratiba havia. “Sempre fui a favor da duplicação, pois, entendemos que é um progresso. Mas, isso não pode acontecer de forma a prejudicar quem mora da região”.

Cocadeiras e acessos:

Outro assunto sensível abordado pelo prefeito foi a alocação das cocadeiras de Muriqui. Ele requereu que a CCR destine um espaço para que as vendedoras de cocada, patrimônio imaterial do município, possam continuar trabalhando às margens da Rodovia. “Essa concessão não pode deixar de garantir um espaço para que as cocadeiras possam continuar a trabalhar. Elas movimentam a economia, o turismo e levam o sustento para suas famílias com este trabalho de décadas”, pontuou.

Alan Bombeiro também solicitou a CCR que instale a passagem de nível que liga os bairros Praia do Saco e Nova Mangaratiba, já que com a concessão a prefeitura fica impedida de realizar intervenções e melhorias no local.

Finalizando a reunião, o prefeito ainda reforçou um pedido feito desde antes da concessão ser finalizada, que foi tratar com carinho e com segurança legal, às famílias que moram na beira da rodovia e terão que ser removidas com a duplicação da BR 101.

“Desde a primeira vez que esse projeto foi apresentado a mim, muito tempo antes da CCR ser a detentora da concessão, pedi que as famílias que precisarão ser removidas sejam tratadas com carinho, dignidade e que tenham seus diretos respeitados. Estamos acompanhando a situação de perto, através das secretarias municipais, e espero que a CCR cumpra sua parte neste sentido”, finalizou.

Cobrança na ALERJ

O Deputado Estadual eleito, Luiz Cláudio Ribeiro, acompanhou toda a reunião e afirmou que assim que tomar posse do seu cargo na ALERJ, seu primeiro ato legislativo será cobrar dos órgãos competentes as reivindicações feitas pelo prefeito.

Também participaram da reunião o Secretário de Comunicação de Mangaratiba, Roberto Castilho, o Secretário de Fazenda, Márcio Ferreira, e o assessor jurídico do gabinete, Dr. Adilson Câmara.