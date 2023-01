Mangaratiba

Secretaria de Saúde de Mangaratiba inaugura primeira sala de sedação com Óxido Nitroso do Estado

O novo espaço vai atender as pessoas com necessidades especiais. Os pacientes vão passar por avaliação prévia, exames e consulta com equipe especializada do CEO, antes de serem submetidos à técnica de sedação. O novo espaço um avanço na saúde do município, recebeu o nome do ex-presidente do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, Dr. Outair Bastazini. Uma homenagem da prefeitura ao profissional, que faleceu em 2021.

Publicado há 6 dias