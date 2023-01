Alan Bombeiro(C), ao lado (E) Luís Cláudio, Leo Vieira (D), Waguinho, Rubem Vieira (1º a Esquerda) . - Divulgação/rede social

25/01/2023

Mangaratiba – “Pelo Turismo, contra o pedágio, em prol do desenvolvimento e pela população” – essas foram as palavras chaves do prefeito de Itaguaí, em um vídeo ao lado do prefeito de Mangaratiba, Alan Bombeiro, entre outras autoridades, presentes ao evento popular, Pré Folia, em Coroa Grande, no último sábado,21.

Os prefeitos defendem que a cobrança do pedágio vá prejudicar o turismo e a economia das cidades. Em uma reunião recente com a CCR, dentre os assuntos abordados, o prefeito de Mangaratiba, mostrou a inviabilidade da cobrança e o prejuízo para o turismo e economia do município, com o pedágio. Quem mora na cidade vizinha, Itaguaí ou próximo e trabalha ou queira visitar Mangaratiba, terão dois pedágios próximos um do outro.

“É inadmissível sermos a única cidade, de toda a concessão, a ter dois pedágios. Além disso, das três cidades da Costa Verde, somos a menor em território. Estou disposto, dentro de todas as possibilidades legais e jurídicas, a agir para impedir isso. Não é aceitável que o morador de Conceição de Jacareí, por exemplo, tenha que pagar dois pedágios para ir a cidade vizinha e mais dois para voltar para casa”, disse Alan Bombeiro.

Para os moradores dessas cidades, será impossível a cobrança, uma vez que o município da Costa Verde é cortado pela BR 101, e são obrigados a pagarem pelo direito de ir e vir. Os moradores já protestaram bloqueando a rodovia dizendo” Não ao Pedágio”.

Raphael Cendon é morador de Coroa Grande, segundo ele os motoristas que residem dos dois lados da BR, para irem à Mangaratiba ou Itaguaí terão que pagar pedágio. “ Ir a padaria, fazer compras, levar o filho à escola, trabalhar, lazer, enfim, sair de casa. somente no trecho entre Coroa Grande e Mangaratiba ou Itaguaí, ou até mesmo circular dentro de Coroa Grande ( de um lado para outro) o retorno é feito em Itacuruçá, depois do pedágio. Só aí em alguns minutos nós moradores temos que pagar dois pedágios ( ida e volta)” , explicou Rafael.

A expectativa é que a empresa avalie a reivindicação e atenda a solicitação das autoridades e moradores.

No último sábado, moradores de Coroa Grande, tentaram novamente fechar a Rio-Santos, pela segunda vez, mas foram desmobilizados pela Polícia Rodoviária Federal, que com mandado de segurança, impetrado pela CCR, no Fórum de Itaguaí, impediu a manifestação na BR, alegando via federal.

Segundo informações dos prefeitos, ações que busquem o desenvolvimento do turismo na s duas cidades da Costa Verde, serão encaminhadas ao Ministério do Turismo, com apoio de parlamentares das esferas, estadual e federal, para que tenham peso e sejam efetivadas. As conversas de acordo com os prefeitos já estão acontecendo.

Participaram da transmissão ao vivo no instagram os prefeitos de Mangaratiba, Alan Bombeiro, de Belford Roxo, Waguinho, deputados estaduais de Mangaratiba, Luíz Claúdio, da Baixada Fluminense,Léo Vieira e deputado federal, Luciano Vieira.