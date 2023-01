Mangaratiba

"Festival Ilumina Zona Oeste" chega à Mangaratiba

Trazendo música, cultura, oficinas e alegria para os moradores de Mangaratiba. O evento musical promete agitar a cidade neste domingo, 22,. A entrada é gratuita. "Ilumina Zona Oeste" vai oferecer experiências artísticas variadas em um dos principais pontos de encontro do município, que passa a fazer parte do circuito cultural. O projeto foi criado em 2017 através da iniciativa do Instituto Rio, em parceria com Instituto Phi, e conta com o apoio de diversos artistas e parceiros independentes, além das Prefeituras do Rio, Mangaratiba e Itaguaí.

Publicado há 1 semana