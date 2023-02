Carro envolvido na colisão com moto na Rio-Santos no KM 418, em Muriqui, Mangaratiba. - Divulgação/rede social

Carro envolvido na colisão com moto na Rio-Santos no KM 418, em Muriqui, Mangaratiba.Divulgação/rede social

Publicado 26/02/2023 19:19 | Atualizado 26/02/2023 19:19

Mangaratiba – Uma colisão envolvendo um carro e uma moto neste domingo,26, no Km 418 da rodovia Rio-Santos, na entrada de Muriqui, em Mangaratiba, deixou três vítimas, duas do sexo masculino, em estado grave e uma com ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros foi acionado e junto com Samu transferiram as vítimas para o hospital de Mangaratiba.

A Polícia Rodoviária Federal estava na ocorrência. O trânsito nas duas vias , sentido Rio de Janeiro e Paraty, foi interrompido durante o trabalho de remoção dos acidentados. Neste momento início da noite flui normalmente, porém, com um pouco de lentidão, por conta do aumento do fluxo de veículos, retornando do feriadão de carnaval. Muitos turistas que puderam prolongar o feriado e aproveitar o descanso fizeram e estão retornando, hoje para capital. Depois de um dia ensolarado, a noite está abafada, com muitas nuvens carregadas. Apesar do calor ainda não choveu na região.