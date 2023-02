Prefeito Alan Bombeiro(centro) recebe do Estado novas ambulâncias. - Divulgação/rede social prefeitura

Publicado 19/02/2023 03:54

Mangaratiba - O município de Mangaratiba/RJ conta agora com mais três novas ambulâncias. A entrega foi realizada na manhã desse sábado (18) pelo Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Saúde. Os veículos foram doados para a Prefeitura de Mangaratiba e serão utilizados pela Secretaria de Saúde no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A cerimônia de entrega aconteceu no centro de Mangaratiba e contou com as presenças do vice-governador, Thiago Pampolha, do Prefeito, Alan Bombeiro, do Secretário Estadual de Saúde, Dr Luizinho, do Secretário Municipal de Saúde, Dr Antonio César Teixeira, dos Deputados Estaduais, Luiz Cláudio Ribeiro e Felipinho Ravis, entre diversos secretários e vereadores.

Somadas a outras doações, as ambulâncias entregues nesse sábado somam um total de 09 novos veículos destinados ao atendimento, transporte e remoção de pacientes adquiridos no Governo Alan Bombeiro.

As novas ambulâncias são zero km e contam com equipamentos de suporte a vida.