Eventos esportivo e cultural e shows musicais na programação do Sesc Verão, em Mangaratiba, neste final de semana.Divulgação/Sesc RJ

Publicado 10/02/2023 16:05

O Sesc Rio, em parceria com a Prefeitura de Mangaratiba, através da Secretaria de Eventos, vai realizar neste fim de semana, de 10 a 12 de fevereiro, na praia de Conceição de Jacareí, mais uma edição do Sesc Verão. A programação conta com shows, fanfarra, atividades esportivas, de lazer, cultura, educação e de saúde. O evento é gratuito e começa às 10h.

Das atrações musicais o destaque vai para o show de Vanessa da Matta que acontece no sábado, dia 11, às 21h. Também serão realizadas as apresentações esportivas com Djalminha e Giovane Gavio.

Segundo Roberto Monsores, secretário de Eventos, a população pode esperar um evento família.

“Durante o dia terão várias atrações como stand up, aulas de alongamento, relaxamento, pilates e yoga, além de ações que promovem a sustentabilidade, saúde e meio ambiente. As famílias também vão poder curtir um pós-praia com muita música e diversão”, disse.

Veja a programação principal a seguir:

Sexta 10/02

Shows

19h - Fanfarra: Desfile musical festivo para abertura do Sesc Verão

20h - Grupo Rio Show Live Tamborzão

Sábado 11/02

Shows

10h às 17h - Apresentação musical

10h às 17h - Batalha de hits

17 às 22h - Dj Cley

21h - Vanessa da Matta

Esporte

10h às 17h - Stand up paddle, Corrida/caminhada com a coleta de lixo ao longo da praia e Espaço Zen com Alongamento, Relaxamento e Yoga ao som do mar

11h - Apresentação Esportiva de Futevôlei: DJALMINHA

Domingo 12/02

Shows

10h às 17h - Apresentação musical

10h às 17h - Batalha de hits

15h - Som de Verão - Banda Aglomerou

Esporte

10h às 17h - Stand up paddle, Corrida/caminhada com a coleta de lixo ao longo da praia e Espaço Zen com Alongamento, Relaxamento e Yoga ao som do mar

15h - Apresentação Esportiva de Futevôlei: GIOVANE GÁVIO

A programação completa, incluindo atividades de lazer, saúde e sustentabilidade, pode ser conferida pelo link: https://tinyurl.com/2nyutwh9