Rio-Santos fechada na altura de Mangaratiba - Divulgação/CCR RioSP

Rio-Santos fechada na altura de MangaratibaDivulgação/CCR RioSP

Publicado 09/02/2023 00:57 | Atualizado 09/02/2023 01:07

A CCR RioSP, concessionária que administra a BR-101 (Rio-Santos) da Praia Grande, em Ubatuba, até a capital fluminense, informa que em virtude das chuvas fortes e intensas das últimas 24 horas, será preciso efetuar a interdição total da pista, em ambos os sentidos, no trecho entre os kms 476 e 428, região de Mangaratiba. Em caso de congestionamento o fechamento irá se estender até o km 419, próximo ao túnel de Muriqui.

A medida é temporária e tem o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Defesa Civil. O objetivo é preservar a vida dos motoristas, evitando acidentes, uma vez que o local está suscetível a deslizamento de terra como aconteceu em abril do ano passado. Uma vistoria está marcada para as primeiras horas da manhã dessa quinta-feira, dia 09/02, para avaliar a liberação do tráfego no trecho interditado.

A orientação é que o motorista evite trafegar pela rodovia e, em caso de emergência, pare num posto de serviço ou em uma das cidades próximas à rodovia.

Para mais informações sobre as condições de tráfego, acesse os canais de comunicação da Concessionária.

Canais disponíveis 24 horas por dia:

Chatbot (WhatsApp): (11) 2795-2238

Disque CCR RioSP: 0800 017 3536

App CCR Rodovias – CCR RioSP Site: www.ccrriosp.com.br