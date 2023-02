Mangaratiba

Proibida a pesca do camarão

Polícia Federal, Ibama, ICMBio e Capitania dos Portos, mantêm a fiscalização nas cidades do litoral para coibir possíveis infrações contra a Lei do Defeso . O período que começou mais cedo 28 de janeiro e prossegue até 30 de abril/2023, tem por objetivo a preservação da espécie. Quem for pego pescando, armazenando ou comercializando poderá responder pelo crime ambiental -de 1 a 3 anos de prisão sob fiança - e se for reincidente poderá ter prisão preventiva decretada.

Publicado 04/02/2023 18:14 | Atualizado há 5 dias