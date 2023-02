Sistema de trânsito Pare e Siga na Rio-Santos em Angra dos Reis por conta das obras - Divulgação

Sistema de trânsito Pare e Siga na Rio-Santos em Angra dos Reis por conta das obrasDivulgação

Publicado 10/02/2023 11:43

Costa Verde – O trecho da Rio-Santos entre Angra e Mangaratiba deve receber um grande fluxo de veículos nesta sexta-feira, por conta do bloqueio na Dutra altura da Serra das Araras. A interrupção no trânsito foi devido a queda de barreiras nos KMs descida sentido Rio ( 243) e subida, sentido São Paulo (225).

O único acesso às cidades do sul fluminense e Costa Verde, Mangaratiba, Angra, Paraty sentido São Paulo, somente pela Rio-Santos, que também está com trânsito lento e em alguns trechos sistema Pare e Siga, em consequência das obras de recuperação e riscos de deslizamentos de terras causados pelo temporal da última terça e quarta- feiras, 7 e 8.

A orientação da CCR RioSP é que o motorista evite o tráfego em trechos que apresentam perigo e, em caso de emergência, pare num posto de serviço ou em uma das cidades próximas à rodovia. Para mais informações sobre as condições de tráfego, acesse os canais de comunicação da Concessionária.

Canais disponíveis 24 horas por dia:



Disque CCR RioSP: 0800 017 3536

App CCR Rodovias – CCR RioSP

E se você precisar acessar a Rio-Santos, para chegar as cidades do sul fluminense, sabe que pode ter uma viagem mais demorada que o normal. Apesar do sol ter dado as caras, ainda com nuvens, há previsão de chuvas a qualquer hora, porém com menos intensidade. Paciência e atenção redobrada são necessários para uma boa viagem.





Trechos em obras na Rio-Santos nesta sexta-feira

Pista sentido SP - RIO com obras Obs: Em Paraty. km inicial: 595 / km final: 594.



BR-101: Pista sentido SP - RIO com obras Obs: Em Mangaratiba. km inicial: 440 / km final: 439.



BR-101: Pista sentido RIO - SP com obras Obs: Em Angra dos Reis. km inicial: 527 / km final: 527.



BR-101: Pista sentido RIO - SP com obras Obs: Em Mangaratiba. km inicial: 423 / km final: 424.