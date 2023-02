Ação do município remove embarcações abandonadas da orla. - Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Ação do município remove embarcações abandonadas da orla.Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Publicado 13/02/2023 21:19 | Atualizado 13/02/2023 21:24

Mangaratiba – Segundo a prefeitura, as embarcações já haviam sido advertidas, e no inicio deste mês houve uma nova notificação. A ação foi reforçada após a constatação, por meio de laudos técnicos das secretarias de Saúde, através da Vigilância Sanitária, e de Defesa Civil, da presença de vestígios de roedores e focos de mosquito da dengue no local, que trazem risco à saúde pública.



A operação também conta com o apoio das Secretarias de Serviços Públicos, de Obras, através do Subsecretaria de Fiscalização de Obras e Posturas, e de Trânsito.

Secretarias da prefeitura em ação conjunta para manter a ordem pública em Mangaratiba. Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Para o secretário de Ordem Pública, Braz Marcos da Silva Marques, a ação é de extrema necessidade.



“A Prefeitura vem trabalhando para manter a ordem pública no nosso município. Praia não é lugar para embarcações abandonadas, que acabam acumulando lixo e água parada, afetando as pessoas com a possibilidade de contrair doenças”.

Água das chuvas acumulada nas embarcações e o calor podem contribuir com a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Segundo o agente de Ordem Pública responsável pela ação, Enes Souza, as embarcações em bom estado serão levadas ao deposito público. “Os proprietários tem de 30 a 60 dias para retirada, e caso não seja feita dentro do prazo, o material será encaminhado para leilão ou destinado para onde o órgão público achar viável”.



Vale ressaltar, que a ação é amparada pela Lei n° 838 de 2012, que autoriza a retirada de veículos e embarcações abandonados de locais públicos.



O depósito público fica na Estrada São João Marcos, s/nº – Acampamento. (Próximo ao Parque Municipal de Exposições).