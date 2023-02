Faturou prêmio de mais animação - Divulgação/prefeitura de Mangaratiba

Publicado 20/02/2023 17:10

Mangaratiba – Do asfalto para as águas, foi assim o domingo dos foliões da cidade de Mangaratiba/RJ. Um carnaval no mar contagiou moradores e visitantes, que mesmo sob previsão de chuva, não desanimaram e caíram na folia. O Carnamar, foi realizado pela prefeitura, nesse domingo,19, e contou com centenas de embarcações. De Praia Grande, na ilha de Itacuruçá, até Muriqui, o desfile encheu de cores o mar da cidade.

A criatividade no mar Divulgação/prefeitura de Mangaratiba

Moradores e veranistas prestigiaram o vento, que contou com muita folia, música e animação ao som de Djs. Mais de 150 embarcações foram registradas, sendo nove delas vencedoras nas categorias animação e alegria, através dos votos dos jurados. Os prêmios variaram entre R$ 500 e R$ 7 mil.

O secretário de Eventos de Mangaratiba, Roberto Monsores, falou sobre o maior evento náutico da cidade.

"Ficamos muito felizes com a realização de mais uma edição deste evento, tão tradicional na cidade, que é o Carnamar. Sabemos quanto todos estavam ansiosos para participarem desta festa depois da pandemia. Bem planejado, foi sucesso total" - disse.

Colorido no mar Divulgação/prefeitura de Mangaratiba

O Carnamar é uma realização da Prefeitura, através da Secretaria de Eventos, com apoio das secretarias de Segurança, Trânsito, Ordem Pública, Defesa Civil, Turismo e Cultura e Comunicação. Com apoio da Marinha do Brasil, através da Capitania dos Portos.

Evento esperado pelos foliões, Carnamar, agitou o mar de Mangaratiba. Divulgação/prefeitura de Mangaratiba

A alegria da galera e o colorido dos barcos iluminaram a cidade da Costa Verde, que está lotada de turistas. E o carnaval continua até terça-feira,21, arrastando a multidão para as tendas montadas na Praia do Saco, em Itacuruçá e na praça central da cidade. Concentração para quem tem samba no pé e se deixa embalar pelas marchinhas de carnaval.

Segurança no Mar

Além das secretarias de governo, o evento teve o apoio da Capitania dos Portos de Itacuruçá, que ordenou a folia marítima; monitorando, fiscalizando e oferecendo orientações para os presentes. Nenhum incidente ou acidente foi registrado, segundo a prefeitura.

Embarcações vencedoras

Alegoria

1º lugar - Chapolândia

2 º lugar - Gaiola das Loucas

3º lugar- Cabaré Só Alegria

Animação

1º lugar - Chapolândia

2º lugar-BBBedeira

3º lugar - Me Agarra

Pequeno Porte

1º lugar -Fifia

2º lugar- Caravela do Dedé

3º lugar - Os Iluminados