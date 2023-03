Placas informativas sobre o sistema pioneiro de pedágio na BR-101 - Divulgação/CCR RioSP

Placas informativas sobre o sistema pioneiro de pedágio na BR-101Divulgação/CCR RioSP

Publicado 02/03/2023 10:56

Costa Verde – A cobrança do pedágio no sistema free flow, marcada para o dia 1º de março, na Rodovia Rio-Santos, foi adiada e sem data para a cobrança. Segundo informações da CCR RioSP, para que a empresa comece a cobrar, a tarifa deve ser calculada e autorizada pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT, e publicada no Diário Oficial da União.

O que ocorreu nesta quarta-feira (01/03), foi a autorização da ANTT à cobrança na Dutra, feita pela empresa EcoRioMinas. Por enquanto sistema free flow de pedágio na Rio-Santos, concessão da CCR RIO-SP, está suspenso. A empresa aguarda a liberação.

Na região da Costa Verde, foram instalados três pedágios nos trechos entre ( Itaguaí, km 414, Mangaratiba, km 447, e Paraty km 538), as duas primeiras cidades seguem com ações na Justiça contra a cobrança. As prefeituras entraram com ações contra a instalação alegando inviabilidade e prejuízo econômico, uma vez que os municípios vivem basicamente do turismo.



Moradores protestam ao lado do sistema de informação móvel da CCR em Mangaratiba Divulgação/ Raphael Cendon

Moradores de Coroa Grande ( Itaguaí) e Itacuruçá ( Mangaratiba) já fecharam a rodovia em protestos contra o pedágio. A expectativa dos moradores, segundo Raphael Cendon, um dos líderes do movimento, é que os moradores sejam isentos da cobrança. “ Eu pra sair de casa pra trabalhar, ir na padaria, por exemplo, terei que pagar dois pedágios, ida e volta, só pra sair de casa. Eu moro 400 metros antes do pedágio de um lado da rodovia e o comércio é do outro lado” .

De acordo com a empresa todas as questões envolvendo o novo sistema free flow, já foi discutido com os municípios e se faz necessária a cobrança para realização de obras de manutenção da rodovia oferecendo conforto e segurança aos motoristas, destacando ainda a participação dos municípios, em março do ano passado, em reuniões realizadas pela empresa para apresentação do projeto e implantação do sistema de cobrança de pedágio, defiinido pelo órgão regulador ANTT. A Concessionária ressaltou ainda, em nota , que todas as cidades lindeiras à BR101 serão beneficiadas com o repasse de 5% do ISSQN ( Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza).



Para que não haja dúvidas, aos moradores, a CCR está desde ontem, em atendimento à população de Mangaratiba, em uma van móvel. Entre as perguntas, as mais comuns: o valor da tarifa, início da cobrança, onde pagar, como pagar e o idoso que não tem acesso à internet, como fazer? E dentre as orientações ; os canais de atendimento à população como telefones e sites na internet , foram reforçados pela equipe do SIC, para que a população não tenham mais dúvidas sobre o sistema free flow.



Nesta quinta-feira (02/03), o atendimento SIC, será na rua Valdemiro José Nogueira, em Conceição de Jacareí, próximo a secretaria de Segurança e Trânsito. Das 9h às 13h. Os locais das ações do SIC foram escolhidos em parcerias com as prefeituras dos municípios.



Após passar por Mangaratiba, o SIC estará em Itaguaí (dias 08/03 e 09/03), Angra do Reis (dias 15/03 e 16/03) e Paraty (dias 22/03 e 23/03).



Para ouvir e explicar sobre os novos investimentos, a CCR RioSP desenvolveu o SIC (Serviço de Informação ao Cliente). “o projeto SIC é uma forma de aproximar a Concessionária dos moradores das cidades onde iremos atuar. Temos como principais desafios contribuir ainda mais com o desenvolvimento econômico e social da população local, oferecer e garantir aos nossos clientes as melhores condições de conforto, segurança e fluidez, explica Rodolfo Borrel, Gerente Executivo de Operações da CCR RioSP.