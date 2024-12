Luiz Cláudio Ribeiro e Venito (centro), juíz Richard Robert Fairclough (E) e a promotora Débora Becker - Divulgação/ Assessoria prefeito eleito

Publicado 20/12/2024 14:40

Na manhã desta quinta-feira, 19, foi realizada a cerimônia de diplomação do prefeito eleito de Mangaratiba, Luiz Cláudio Ribeiro, Republicanos, e de seu vice, Lucas Venito, PL, juntamente com os 13 vereadores eleitos. A solenidade ocorreu no Fórum da cidade e foi presidida pelo juiz Richard Robert Fairclough, da Vara Única da Comarca de Mangaratiba, acompanhado pela promotora eleitoral Débora de Souza Becker Lima.

Durante a cerimônia, o juiz Richard enfatizou a importância da responsabilidade pública e da honra aos votos recebidos. Ele exortou os diplomados a manterem a integridade de seus mandatos, alertando que a responsabilidade com o cargo evita problemas futuros com a Justiça Eleitoral.

Já com o diploma em mãos, o prefeito eleito Luiz Cláudio Ribeiro, junto com seu vice, Lucas Venito, fez uma fala de agradecimento aos eleitores de Mangaratiba e à Justiça Eleitoral. Ele afirmou que honrará os votos de cada cidadão e que trabalhará pelo desenvolvimento econômico e sustentável da cidade, com atenção especial à área social. O prefeito eleito prometeu fazer Mangaratiba crescer nos próximos anos e unificar a cidade em torno de um projeto pelo bem coletivo, fazendo alusão ao resultado apertado das eleições, que venceram com uma diferença de apenas 125 votos sobre o adversário.

Ao final da cerimônia, Luiz Cláudio Ribeiro saiu da sede do Fórum de Mangaratiba e foi recebido por uma multidão de correligionários da sua campanha, em um momento de celebração.

Os vereadores diplomados são: Nilton Santiago, Cecília, Doutor Mair, Josué Té, Juninho Jacarei, Juninho Laurentino, Doutor Cezinha, Márcio, Kaio do Zé Luiz do Posto, João Felipe, Wlad da Pesca, Chicão da Ilha e Daniel.