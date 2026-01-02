Rio-Santos em Itacuruçá sentido Rio de Janeiro por volta das 13h30Divulgação
Retorno pra casa com chuva e trânsito pesado na Rio-Santos
O gargalo maior está sendo registrado em Itacuruçá, Mangaratiba desde o início da tarde
Polícia investiga a morte de uma mulher deixada por populares em frente ao Samu em Mangaratiba
No corpo tinha perfurações de arma de fogo. Há indícios de feminicídio. O companheiro principal suspeito desapareceu
Acidente na Rio-Santos mata ex-secretário de Turismo e Eventos de Mangaratiba
Na tarde desta sexta-feira, na altura da Praia do Saco, em Mangaratiba. Foram dois acidentes, em um deles estava Roberto Carlos de Assis Monsores
Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca apresenta concerto gratuito Natal Luz em Mangaratiba
No dia 12 de dezembro na Praça Robert Olympio Simões
Cine Quatro Estações Mangaratiba anuncia filmes da "Edição Verão"
E premia finalistas de 2025, em cerimônia no Iate Clube Muriqui com exibições gratuitas, voto popular, música ao vivo e feira de artesanato e gastronomia, nesta sexta-feira
Governo do Estado e FIA -RJ promovem ações, serviços e diversão em Mangaratiba e Campo Grande
Neste final de semana, das 10h às 15h
