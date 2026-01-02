Rio-Santos em Itacuruçá sentido Rio de Janeiro por volta das 13h30 - Divulgação

Publicado 02/01/2026 19:02

Mangaratiba- Como já esperado muitos turistas que vieram curtir o réveillon nas cidades da costa verde, resolveram pegar a estrada nesta sexta-feira,(2), o que tem provocado congestionamento e lentidão no trânsito, na Rio-Santos. Outros ainda pretendem esticar o feriadão de final de ano até domingo.

Quem optou voltar pra casa na tarde de hoje encontrou trânsito pesado na Rio-Santos, na altura de Itacuruçá, em Mangaratiba, sentido capital. O grande fluxo de veículos trouxe lentidão gerando congestionamento. A chuva de verão no final da tarde, que atingiu a região, dificultou ainda mais a viagem. Neste momento chove pouco, principalmente em Agra dos Reis, cidade onde normalmente registra pancadas de chuva, na virada e no primeiro dia do ano, o que não ocorreu. O sol reinou, o calor intenso permaneceu até a manhã desta sexta-feira. O final de semana promete temperaturas mais baixas.

Agora pra quem está de férias vale a pena arriscar, passar o final de semana nas cidades do litoral, apesar da previsão para os próximos dias não ser muito boa, segundo a meteorologia, há queda na temperatura chegando a 24º, um pouco frio para curtir o que a natureza oferece de melhor aos moradores e turistas, belas praias e cachoeiras.