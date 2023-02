Gustavo Diniz Frazão - Foto: PCERJ

Publicado 03/02/2023 17:32 | Atualizado 03/02/2023 18:22

Maricá - Um homem foi preso pela polícia, apontado por ser o assassino de Maria Eduarda de Oliveira, desaparecida em 22 de janeiro em Maricá e encontrada morta dia 30 de janeiro na mata da estrada do Cajueiro. Seu corpo se encontrava em estado de decomposição.

A polícia havia expedido um mandado de prisão para Gustavo Diniz Frazão, de 20 anos, acusado de sequestrar e assassinar Maria Eduarda de Oliveira. Ele é ex-namorado da vítima. Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo efetuaram a prisão do acusado na cidade de Niterói na tarde desta sexta feira (3).

Familiares de Maria Eduarda já desconfiavam que o ex-namorado de sua filha desaparecida pudesse estar envolvido em sua morte.

Segundo a família de Maria Eduarda, ela haveria tido um namoro com o acusado mas que eles haviam terminado a relação. Ele morava no Spar, local onde Maria Eduarda foi vista pela última vez. No dia em que desapareceu, Maria Eduarda carregava apenas seu celular e carregador.

O corpo da jovem foi enterrado no dia 1º de fevereiro no cemitério de Maricá. A prima de Maria Eduarda pediu justiça para o caso de sua prima: "A gente não está pedindo justiça só pela Maria Eduarda porque já houve várias Marias Eduardas por aí. Continua acontecendo a mesma situação, e ninguém faz nada. A gente pede justiça. Enquanto não houver resultado, vamos para a rua. Vamos gritar, pedir justiça porque a Maria Eduarda não vai ser mais uma. Não vamos deixar o caso de Maria Eduarda ser arquivado' , afirmou Caroline Azevedo, prima da adolescente vítima de feminicídio.