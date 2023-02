Alunos da rede municipal de ensino - Foto: Katito Carvalho

Alunos da rede municipal de ensinoFoto: Katito Carvalho

Publicado 04/02/2023 11:59

Maricá - As aulas da rede pública de ensino de Maricá retornam na próxima quarta-feira (08/02) para aproximadamente 27 mil alunos matriculados nas 65 escolas municipais. Para o regresso às aulas, a Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, preparou kits de material escolar que são entregues no ato da matrícula para os estudantes da Educação Infantil, do Ensino Fundamental (regular) e para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Entre os materiais, estão: mochila, agenda, cadernos, conjunto de réguas e esquadros, lápis (cor e grafite) e canetas, além de garrafa térmica de água e do uniforme escolar. Os kits possuem um material específico para atender as particularidades de cada ano de escolaridade.

A secretária de Educação, Adriana Costa, falou sobre o período de retorno às aulas e os investimentos nesse início de ano letivo. “O investimento tem o objetivo de democratizar os recursos de suporte pedagógico a todos os educandos. Também é uma economia para as famílias, que podem priorizar outros bens e serviços. Tudo isso parte do compromisso da Prefeitura que entende a educação como direito social básico. Educação formando cidadãos para o futuro. Aqui é Futuro!”, disse a secretária.

Além dos alunos, os professores que atuam em sala de aula também serão contemplados com materiais específicos, como pasta preta, agenda, apagador, caderno, lápis, borracha, pincéis, canetas e estojo, totalizando mais de dois mil kits.