ENEL deixa condomínio sem Luz várias horas - Foto: Enviada por moradores

Publicado 05/02/2023 00:07 | Atualizado 05/02/2023 02:32

Maricá - A ENEL distribuidora de energia deixa diversos moradores do bairro do Flamengo em Marica sem energia elétrica durante várias horas.



Um dos locais afetados é o condomínio que o prefeito da cidade, Fabiano Horta mora, porém todos os cidadãos, independente de sua profissão não merecem e não podem passar por isso, q distribuidora não dá retorno, segundo informações as linhas de telefones caem quando o consumidor faz ligações para pedir a solução dpo problema.



Como sempre a concessionária não dá previsão de retorno dos serviços , mas na hora da cobrança e do corte de luz quando o pagamento atras, não erra, nunca.



Após diversas quedas de luz nas últimas 24 horas, desta vez a luz caiu e não voltou mais, por mais de 2 horas sem luz moradores entraram em contato e a concessionária que disse que o serviço iria normalizar em poucos minutos, o que não aconteceu, o Condomínio Helena Varella I e II, e outros pontos do bairro do Flamengo também seguem sem luz.



Uma das moradoras informou a nossa redação que o marido precisa de ajuda da energia para manter o oxigênio para o marido e a ENEL não dá resposta da volta da energia.



Como sempre a ENEL maltrata os consumidores que pagam uma cara tarifa de energia elétrica e ficam sem o mínimo de retorno da concessionária.

Nossa redação entrou em contato com a concessionário informado o problema e 20 minutos após a luz foi normalizada.