Concurso rei, rainha e princesa carnaval - Foto:Elsson Campos

Publicado 06/02/2023 08:44

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, em parceria com a Liga das Agremiações Carnavalescas de Maricá (Lacam), elegeu neste sábado (04/02) a corte carnavalesca para o Carnaval 2023, no Espaço Gourmet, montado na Rua Álvares de Castro, em Araçatiba. Foram eleitos o Rei Momo Anderson Magalhães, de 27 anos, a Rainha do Carnaval Ana Júlia Carvalho, de 22 anos, e a Princesa Lorena Garcia, de 25 anos.

A eleição contou com três jurados: Clara Paixão, Wilson Neto e Thai Rodrigues, que avaliaram a comunicação com o público, simpatia, carisma, voto popular e samba no pé. Os ganhadores, além de representarem a corte da cidade, ainda receberam prêmio em dinheiro, divididos na categoria Rei Momo R$ 4 mil; Rainha R$ 4 mil para a Rainha e Princesa R$ 2 mil para a Princesa.

“Hoje abrimos o carnaval da cidade e já estamos vendo a animação da população, depois desses dois anos sem evento carnavalesco. Carnaval é a alegria do povo. Esse ano teremos três circuitos de trio, em Ponta Negra, Centro e Itaipuaçu, que receberão nome de pessoas que nos deixaram, como Claudinho Guimarães, Edinho Manhoso e Mauro Alemão. Teremos ainda o baile infantil com personagens vivos, para trazer a alegria da criançada”, destacou o secretário de Turismo, Robson Dutra.

Representantes de Maricá no Carnaval

Os ganhadores falaram da emoção de poder representar o Carnaval maricaense. O Rei Momo Anderson Magalhães contou que o carnaval faz parte da sua vida.“O carnaval sempre fez parte da minha vida desde os 6 anos de idade. Sempre fui passista e me tornar rei foi um sonho e vim para lutar e consegui”, disse.

A Rainha do Carnaval, Ana Júlia Carvalho, de 22 anos, contou que essa foi a primeira vez que concorreu, mas se sentiu pronta para ganhar o título. “Esse era um sonho antigo, mas não me sentia pronta para concorrer. Desde 2014 estou no carnaval, mesmo com pouca idade, e sempre soube que o samba não era só diversão era algo muito maior, que me curou até de momentos ruins e agora me senti pronta para concorrer e estou com a coroa para representar a nossa cidade no carnaval”, declarou.

A Princesa Lorena Garcia contou que os pais sempre foram do samba e já nasceu na festa carnavalesca.“Temos o sonho de representar o carnaval. É um orgulho muito grande. Eu nasci, cresci no samba, fui mãe aos 17 anos e muitos falaram que esse sonho não seria possível de ser realizado e hoje eu venho dizer que todo sonho pode se realizar”, contou

Circuito Sol e Samba

A eleição da Corte Carnavalesca é uma iniciativa que faz parte do Circuito Sol & Samba, da Prefeitura de Maricá e Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), e conta com 11 atividades gratuitas pela cidade entre os dias 04/02 e 13/03. O evento tem parceria com as secretarias de Turismo; Cultura; Esporte e Lazer; Terceira Idade; Promoções e Projetos Especiais; Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher; Coordenadoria de Pesca; e Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca.

O secretário de Promoção e Projetos Especiais, José Alexandre Almeida, destacou os eventos do Circuito Sol & Samba que acontecem até março na cidade.

“Estruturamos o Circuito Sol & Samba e a escolha do Rei Momo, Rainha e Princesa. Na semana que vem teremos o Pedacinho do Céu, uma edição especial com samba das antigas, que será realizado próximo à Praça de Araçatiba, para fortalecer o circuito. Teremos também o Sesc Verão com muitas atividades. Essa abertura do Carnaval ainda reforça o calendário de eventos da cidade, voltado para o setor que tanto movimenta a economia da nossa cidade”, contou.